Milan, Pioli: "Sappiamo affrontare queste gare. Salisburgo? Prima testa al Torino"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match di Champions League vinto per 0-4 in trasferta contro la Dinamo Zagabria.

La miglior partita dell'era Pioli in Europa?

"Abbiamo avuto un inizio difficile, poi abbiamo sistemato la nostra fase difensiva e davanti siamo stati pericolosi. Una bella vittoria, ma dobbiamo fare ancora un altro passo e ci proveremo davanti ai nostri tifosi col Salisburgo".

Era una gara da dentro o fuori.

"Ormai la squadra è abituata a giocare questa partite, ne abbiamo giocate tante nel nostro percorso. Siamo consapevoli delle nostre qualità e di quelle dei nostri avversari. Abbiamole qualità per passare il girone, questo sarebbe un step importante".

Penserete al Salisburgo non pensando che vi basta un pareggio?

"Pensiamo al Torino, poi avremo tempo per preparare il match col Salisburgo. Stiamo vivendo un momento positivo in campionato e non vogliamo che finisca, poi prepareremo la sfida di Champions sapendo che non dobbiamo pensare che basta un pareggio perché non è il nostro modo di affrontare le gare".

Cosa porta via da questa partita?

"Tante cose positive ma anche altre da migliorare. Possiamo concedere meno, poi certi singoli hanno fatto ottime prestazioni che possono far crescere il collettivo".

Che significato ha la sfida col Salisburgo?

"Sarà la partita decisiva, perché ci permetterebbe di fare un passo in avanti rispetto alla scorsa stagione".