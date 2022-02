Milan, Pobega e Adli i prossimi innesti a centrocampo. Renato Sanches per sostituire Kessie

In casa Milan resta da capire poi cosa succederà anche a centrocampo visto il sempre più probabile addio di Kessie che continua a non voler firmare il prolungamento di contratto. Le certezze per il prossimo anno al momento sono Sandro Tonali e Ismael Bennacer, da cui ripartiranno Pioli e il Milan. A loro due si aggiungeranno poi Yacine Adli, acquistato la scorsa estate per 10 milioni di euro dal Bordeaux e rimasto in Ligue1 per questa stagione, e Tommaso Pobega, il quale rientrerà a Milanello dopo il prestito al Torino. Con l'addio di Kessie, il club rossonero pensa però ad un grande rinforzo anche a centrocampo: il nome più caldo è quello di Renato Sanches del Lille che viene visto come il perfetto ricambio dell'ivoriano. Secondo Tuttosport, il Diavolo si sente in pole per il portoghese e nelle prossime settimane porterà avanti la trattativa sia con il Lille che con il giocatore per provare a trovare il prima possibile un accordo per l'estate.