Milan, possibile nuovo summit domani per Zirkzee per trovare l'intesa sulle commissioni

vedi letture

Il Milan sonda il mercato, anche quello estero. In queste ore - riporta infatti Sky Sport - il dirigente rossonero Moncada è volato a Londra dove ha avuto un incontro con l’Aston Villa per discutere della possibilità di portare in Italia Matty Cash, terzino classe 1997. Il polacco, che nell’ultima stagione ha collezionato 46 presenze tra tutte le competizioni, gioca principalmente a destra dove può occupare anche la posizione di esterno di centrocampo. Milan che, in Inghilterra, ha però parlato anche con altri club che hanno necessità di far cassa entro il 30 giugno.

Zirkzee, possibile nuovo summit

A Londra sono presenti anche gli agenti di Zirkzee. Ecco perché - riporta sempre Sky Sport - non è da escludere che nelle prossime ore possa esserci un summit tra le parti nel tentativo di cercare un’intesa sulla questione inerente le commissioni, vero ostacolo della trattativa e che il Milan ritiene troppo alte (circa 15 milioni di euro). Intanto, anche il nome di Broja resta un obiettivo: il centravanti del Chelsea non è un'alternativa all'olandese, e a condizioni favorevoli può essere una trattativa da portare avanti.