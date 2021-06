Milan, preoccupano le condizioni di Ibra. Per l'attacco oltre a Giroud si punta Raspadori

Il Milan è in pensiero per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, il recupero per l'infortunio al ginocchio procede a rilento ed è spuntato lo spauracchio di un'operazione, e stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tutto questo potrebbe incidere sulle decisioni di mercato dei rossoneri. Il Diavolo quindi non andrebbe con decisione solo su Olivier Giroud, si aspetta che gli agenti facciano valere la promessa del Chelsea per liberarlo a zero, ma non esclude neanche la possibilità di prendere una punta giovane da affiancare a giocatori più esperti. Secondo la rosea uno dei giocatori che piace molto alla dirigenza è del Milan è Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma col club emiliano non si è ancora parlato di cifre e numeri per un'eventuale offerta.