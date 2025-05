Milan, previsti 25 milioni di euro di rosso nel prossimo bilancio. E -80 di premi europei

Non soltanto la complessa annata a livello sportivo, nonostante il raggiungimento di un trofeo vinto (la Supercoppa Italiana a gennaio), perché per il Milan potrebbero arrivare brutte notizie anche dal prossimo bilancio, quello relativo all'esercizio 2024/2025 che sarà chiuso in data 30 giugno prossimo.

Stando alle stime realizzate e pubblicate dal portale specializzato in economica calcistica 'Calcio & Finanza' il prossimo bilancio del Milan farà registrare un deficit di 25 milioni di euro circa. E dopo due esercizi conclusi dunque in utile, ecco arrivare per il Diavolo il primo passivo di bilancio. Più nel dettaglio, viene spiegato come a costi in leggera crescita si contrappongano ricavi in calo, con un abbattimento della voce "plusvalenze" che nella stagione 2023/24 era spinta dalla cessione verso il Newcastle di Sandro Tonali. Andrebbe però usato il condizionale, visto che in tal senso il Milan potrebbe anche usare la finestra aggiuntiva di trasferimenti prevista per il Mondiale per Club, dal 1° al 10 giugno, per pareggiare il rosso.

Andando perciò a mettere a paragone gli introiti di questa stagione con le stime della prossima, al Milan potrebbero arrivare a mancare circa 80 milioni di euro tra i premi per la qualificazione e i risultati raggiunto in Champions League, oltre ai vari incassi dello stadio per le case casalinghe disputate nel corso della competizione. Inoltre l'assenza da coppe europee potrebbe anche incidere su alcuni bonus legati agli sponsor principali.