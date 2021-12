Milan, Saelemaekers: "Siamo tornati in corsa per lo scudetto, gli infortuni hanno pesato"

vedi letture

Al triplice fischio di Empoli-Milan, Alexis Saelemaekers ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria per 2-4 ottenuta dai rossoneri al Castellani: "Non so cosa non sia andato negli ultimi mesi. Come tutte le grandi squadre possiamo avere dei momenti difficili, ma stasera siamo tornati in corsa per lo scudetto".

Eravate stanchi mentalmente o fisicamente nell'ultimo periodo?

"Ha inciso anche il fatto che abbiamo avuto tanti infortuni. Cambiare formazione ogni settimana non è mai un bene, non abbiamo avuto stabilità. Adesso però siamo tornati al nostro massimo livello che abbiamo già fatto vedere in passato".

Vi allenerete su Zoom nella pausa?

"Faremo un po' di allenamento fisico. Lo abbiamo già fatto, penso sarà così per tutte le squadre. È importante mantenere il ritmo perché sarà importante essere pronti per la ripresa del campionato".