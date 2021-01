Milan, Saelemaekers titolare dopo un mese. Meite arretra in mediana dopo il flop sulla trequarti

Nella formazione scelta da Stefano Pioli per il derby è di fatto obbligata quella del portiere, con Tatarusanu, eroe degli ottavi di finale, confermato dopo l'espulsione rimediata da Gianluigi Donnarumma direttamente dalla panchina. Diogo Dalot fa rifiatare lo stakanovista Calabria e viene impiegato nella sua corsia naturale, quella destra. In difesa Romagnoli, assente per squalifica contro l'Atalanta, riprende il suo posto al fianco di Kjaer. Confermato Meite titolare anche se in posizione più arretrata rispetto alla partita contro gli orobici: l'ex Toro giocherà in mediana al fianco di Franck Kessié. Spazio dal 1' a Brahim Diaz sulla trequarti. Si rivede Saelemaekers che non gioca una partita da titolare dallo scorso 23 dicembre. A sinistra Leao preferito a Rebic che parte per la seconda partita consecutiva dalla panchina. Assente Mandzukic, Ibrahimovic naturalmente al centro dell'attacco.