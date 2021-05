Milan, se parte Calhanoglu assalto a de Paul: Hauge la contropartita giusta per l'Udinese

Il Milan non attenderà a lungo Hakan Calhanoglu per questo, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sono partite le manovre per la sostituzione. Il nome in cima alla lista è quello di Rodrigo de Paul, per il quale l'Udinese chiede 40 milioni di euro. Il club rossonero può puntare sulla carta Hauge (valutato 15 milioni) per abbassare il prezzo. Servirebbero altri 20-25 milioni da aggiungere al cartellino del norvegese. Se va via Calhanoglu, partirà l'assalto.