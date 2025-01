TMW Milan, seduta in vista della Champions: Morata recuperato, Pulisic ancora no

Milan in campo in preparazione della penultima sfida della prima fase della Champions League, con i rossoneri in corsa per la qualificazione diretta alla prossima fase ad eliminazione diretta. Nella seduta di oggi a Milanello, secondo quanto raccolto da TMW, era regolarmente presente in gruppo Alvaro Morata che ha così superato l'affaticamento muscolare patito contro il Como. Lo spagnolo aveva poi saltato la Juventus per squalifica e ora è pronto a rientrare in gruppo.

Chi non ha ancora recuperato è invece Christian Pulisic: lo statunitense, così come Morata, aveva accusato un problema muscolare contro il Como ma il suo percorso di recupero è più indietro rispetto all'ex Atletico Madrid. Pulisic infatti anche oggi non si è allenato coi compagni, svolgendo solo una seduta di lavoro personalizzata. La giornata di domani sarà decisiva per capire se potrà essere recuperato per la sfida col Girona, con lo staff medico rossonero che rivaluterà nel dettaglio la sua situazione.

Per la giornata di domani, vigilia di Champions League, è prevista una nuova sessione di allenamento alle ore 11, col tecnico Sergio Conceiçao che incontrerà la stampa in conferenza a partire dalle ore 13.30 e proprio in quell'occasione si potrà capire qualcosa in più sulle condizioni dei giocatori in dubbio.