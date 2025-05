Milan, silenzio in vista della Roma. Niente conferenza stampa per Sergio Conceiçao

Niente conferenza stampa per Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, in vista della sfida contro la Roma della penultima giornata di campionato in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Una scelta forte da parte della società rossonera e del suo allenatore quindi, dopo la cocente sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna di mercoledì sera.

A tal proposito, il CEO rossonero Giorgio Furlani aveva così parlato a margine della finale: "Non possiamo negarlo, questa è una stagione fallimentare. Nonostante la vittoria in Supercoppa siamo lontano dai traguardi che ci eravamo prefissati. Abbiamo ancora due partite, cerchiamo di chiudere al meglio. Anche se siamo distanti dai traguardi che ci eravamo messi ad inizio anno. Terza cosa, condividiamo la delusione dei tifosi. Sono stati fatti vari errori e bisognerà guardare avanti e correggerli per tornare dove ci aspettiamo di essere noi dirigenti e i tifosi".