TMW Milan, stop al rinnovo di Leao. Non c'è nessun club interessato, solo uno l'estate scorsa

Il Milan ha fermato le contrattazioni per il rinnovo di Rafael Leao. Dopo una prima fase di contatti che aveva lasciato intravedere qualche spiraglio, la trattativa si è arenata e al momento non sembra vicina a sbloccarsi, figuriamoci dopo quanto è successo con Massimiliano Allegri nel corso dell'ultima partita contro la Lazio.

A pesare non sono tanto le cifre - o almeno non solo quelle - quanto il clima gnerale. I comportamenti del portoghese non convincono chi deve sedersi a un tavolo e costruire un progetto a lungo termine con lui, dopo averlo aiutato quando doveva risolvere la querelle con lo Sporting di Lisbona (mettendo fior di milioni per renderlo più sereno e pagare la multa) e concesso lo stipendio più alto di tutti, con un'annualità da 6,5 milioni di euro più bonus, tutt'ora il più pagato nonostante le richieste di altri suoi compagni di squadra.

La valutazione che il Milan fa di Leao si aggira attorno ai 70 milioni di euro, una cifra che al momento non trova acquirenti disposti a sborsarla. Non arrivano segnali concreti dall'Europa, e nemmeno dalla Saudi Pro League filtra interesse. L'anno scorso il Bayern Monaco aveva mostrato una certa curiosità, salvo poi fare un passo indietro quasi subito, senza che la pista si trasformasse in qualcosa di concreto.