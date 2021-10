Milan sul crack del River Julian Alvarez. Ma ci sono anche Aston Villa e Bayer Leverkusen

Il Milan non è l'unica squadra che si sta muovendo sulle tracce del talento argentino Julian Alvarez. Come riporta BBC, sull'attaccante classe 2000 del River Plate ci sarebbero infatti anche Aston Villa e Bayer Leverkusen, che lo avrebbero fatto visionare nelle sue ultime uscite.

Julian Alvarez ha già realizzato 15 gol e 13 assist in 38 presenze stagionali coi Millonarios, attirando l'interesse delle big di mezza Europa. Proprio come Yuri Alberto dell'Internacional (18 reti in 49 presenze stagionali), altro profilo che il Diavolo ha messo nel mirino per l'attacco del futuro.