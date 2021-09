Milan, tante parole e pochi fatti: Kessie non ha ancora firmato

Dalle parole ai fatti, il passo è decisamente più lungo del previsto. Ne sa qualcosa il Milan, ne sa qualcosa soprattutto la dirigenza rossonera che dopo avere registrato le dichiarazioni d’amore e d’intenti di Franck Kessie si è ritrovata alle prese con una realtà decisamente più complicata del previsto con la quale avere a che fare. Il “sistemo tutto quando torno” di un mese fa, si è convertito in una trattativa fiume che sta coinvolgendo l’agente del giocatore che non ha la minima intenzione di smuoversi dalle richieste che vorrebbero 7 milioni garantiti più bonus ed in crescendo, al posto della scaletta a salire che garantirebbe al suo assistito 6,5 milioni di euro soltanto nell’ultimo dei 5 anni di rinnovo proposti. Strada lunga e tortuosa, nella quale hanno già provato ad inserirsi sia Paratici per il suo Tottenham che l’onnipresente Paris Saint Germain. Insomma situazione in divenire e tutt’altro che in discesa. Quello dell’ivoriano è il caso più eclatante viste le ultime evoluzioni, ma non l’unico spinoso da qui alle prossime settimane. Hanno la stessa scadenza sia Brozovic che Dybala, anche se sia Inter che Juve sono più ottimiste nel raggiungimento di un accordo, e soprattutto Lorenzo Insigne. In questo caso i dialoghi con il Napoli sono in stallo da sempre, ed un ritorno del sereno sembra decisamente molto complicato.