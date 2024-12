Live TMW Milan, Terracciano: "Sento la fiducia del mister e lui la mia"

Tra poco il centrocampista del Milan Filippo Terracciano parlerà dalla sala stampa dello stadio "Bentegodi" per commentare la vittoria conquistata in casa dell'Hellas Verona. Potrete seguire la DIRETTA LIVE testuale della conferenza stampa su TUTTOmercatoWEB.com.

23.21 - Inizia la conferenza stampa

Emozioni?

"Tornare qui per me è sempre una gioia, in questa posizione mi sento a mio agio, sta nelle mie corde e si adatta alle mie caratteristiche".

Il mister?

"Sento la sua fiducia e lui sente la mia, oggi sapevamo che ci avrebbe atteso una bolgia".

Clima difficile?

"Penso che siamo giocatori di alto livello e dobbiamo essere capaci di gestire queste situazioni".

23.24 - Finisce la conferenza stampa