Milan, Terracciano: "Vogliamo bene a Leao e lo aiutiamo. Real Madrid? Non temiamo nessuno"

Filippo Terracciano, terzino del Milan, ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria contro il Monza: "Era importante portare a casa i tre punti. Prima della partita ci siamo detti che quello che contava era la vittoria, anche senza un prestazione di livello, e ci siamo riusciti".

Dopo aver giocato a sinistra è stato schierato a destra, come si è trovato?

"Ho sempre dato disponibilità, a sinistra a destra o al centro. Non è mio compito pensare a questo, io penso a fare il mio meglio in qualsiasi posizione e mi concentro solo su questo".

Martedì la sfida al Real Madrid. Sarà molto difficile, cosa ne pensa?

"Non ci poniamo limiti, siamo il Milan e non dobbiamo temere nessuno. Andremo lì a giocarcela a viso aperto".

La gestione di Leao fa sempre rumore. Come state gestendo la cosa?

"Dovete chiederlo al mister. Io e il resto della squadra vogliamo bene a Rafa, se è un periodo difficile per lui noi lo supportiamo, gli siamo vicini e non abbiamo niente contro di lui. Conosco il potenziale di Leao e sono sicuro che ci darà una mano".

Come si trova al Milan?

"Devo concentrarmi solo su me stesso e sull'utilizzare le mie energie per migliorare giorno dopo giorno. Se vengo chiamato in causa devo aiutare la squadra. Tutto fa la differenza, non solo l'allenamento ma anche il resto della vita quotidiana".