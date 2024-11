Milan, Theo Hernandez: "Non era facile vincere qui. Leao? Sempre come stasera"

Il terzino del Milan Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 1-3 in trasferta contro il Real Madrid.

Partita perfetta, tua e del Milan?

"Non è facile vincere al Bernabeu, abbiamo fatto una grande partita per attaccare. Sto migliorando, come si è visto oggi. Penso che ho e abbiamo fatto una grande partita".

Vincere a Madrid con la fascia da capitano: è la realizzazione di un sogno?

"La cosa più importante è essere capitano in tutte le partite che gioco. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla partita di sabato, che è la più importante".

Come hai vissuto le difficoltà di Leao?

"Come tutti sappiamo non sta vivendo il suo miglior momento, ma come squadra lo stiamo aiutando e oggi abbiamo visto il Leao che vogliamo vedere sempre".

Cosa è successo sulla tua palla gol?

"L'ho presa un po' male, ma può succedere".

Questa difesa a 5 può avere un futuro?

"Non lo so. Il mister ha preparato bene la partita, sappiamo che Vinicius nell'uno contro uno è molto forte e penso che Musah e Emerson Royal hanno fatto una grande gara".