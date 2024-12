Milan, Theo Hernandez sulla lista di Berrada: il CEO dello United vuole regalarlo ad Amorim

Theo Hernandez tiene in apprensione il Milan. Il terzino sinistro rossonero quest'anno non sta avendo un rendimento all'altezza delle aspettative, ma continua a essere apprezzato dalle big d'Europa. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, Omar Berrada, CEO del Manchester United, è alla ricerca di un nuovo esterno mancino per Ruben Amorim e il francese è sulla sua lista.

Di seguito il tabellino della partita vinta dal Milan contro il Sassuolo 6-1, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e alla quale Theo Hernandez non ha preso parte dopo un colpo rimediato contro l'Empoli:

Milan (4-2-3-1): Sportiello (1' st Torriani); Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana (1' st Pulisic), Reijnders (20' st Bartesaghi); Chukwueze, Loftus-Cheek (1' st Musah), Leao (1' st Okafor); Abraham. A disposizione: Raveyre, Emerson, Gabbia, Thiaw, Jimenez, Morata, Camarda. Allenatore: Fonseca

Sassuolo (4-3-3): Satalino; Paz (1' st Miranda), Odenthal, Muharemović, Pieragnolo (22' st Missori); Iannoni, Obiang, Caligara (22' st Thorstvedt); Volpato, Mulattieri (37' st Kumi), Antiste (37' st Toljan). A disposizione: Moldovan, A. Russo, Boloca, D’Andrea, Ghion, Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo. Allenatore: Grosso

Arbitro: Bonacina

Marcatori: 12' Chukwueze, 18' Reijnders, 21' Chukwueze, 23' Leao, 11' st Calabria, 16' st Abraham (M), 14' st Mulattieri (S)

Ammoniti: Paz, Odenthal (S), Terracciano (M)