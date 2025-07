Milan, Theo non sarà al raduno. Cosa manca per la fumata bianca con l'Al Hilal

L’eliminazione dell’Al Hilal dal Mondiale per club apre le porte del trasferimento in Arabia Saudita per Theo Hernandez, una delle primissime richieste di Simone Inzaghi dopo il passaggio al club di Riyadh. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, però, manca ancora qualcosa per la definizione della trattativa.

Sul piatto, per il laterale francese che all’inizio delle negoziazioni non sembrava così convinto del trasferimento in Saudi Pro League, un ingaggio da 20 milioni netti a stagione. Mancherebbe però ancora l’intesa definitiva tra i club: il Milan chiede 25 milioni cash, mentre l’Al Hilal ne propone 20 più 5 di bonus. Una distanza minima, che lascia presagire una fumata bianca a breve, anche se a certe cifre nulla può dirsi scontato.

Intanto, Theo non sarà al raduno di lunedì. Il club rossonero gli ha concesso qualche giorno in più di vacanza, come a Bennacer, Adli e Vasquez: tutti giocatori destinati a cambiare maglia. A opporsi al destino, almeno pubblicamente, c’è solo Rafa Leao, che su Instagram ha scritto a Theo: “Sempre con te, non ti lascio”. Ma se l’Al Hilal non cambierà idea, potrebbe presto doverlo salutare.