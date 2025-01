Milan, Thiaw: "Ora difendo più alto di quando c'era Fonseca. Con la palla invece è uguale"

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del match sul campo del Como, valevole come recupero del 19° turno di Serie A: "Dobbiamo vincere, sappiamo che qua non è facile ma per noi è importantissimo".

Cosa è cambiato per lei con Conceicao?

"Ora difendiamo soprattutto di linea. Quando ho la palla invece per me è uguale, ho più fiducia. Ma sto più alto rispetto a quando c'era Fonseca".

Di seguito le formazioni ufficiali di Como-Milan (fischio d'inizio ore 18:30).

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Goldaniga, Dossena, Kempf; Engelhardt, Da Cunha; Diao, Strefezza, Fadera; Cutrone.

A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Gabrielloni, Belotti, Felipe Jack, Perrone, Braunoder, Mazzitelli, Razi, Chinetti, Paz, Caqueret, Verdi.

Allenatore: Fabregas.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Jimenez, Pavlovic, Terracciano, Gabbia, Camarda, Omoregbe, Musah, Abraham.

Allenatore: Conceicao.