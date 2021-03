Milan, Tomori: "Segnare in trasferta è cruciale ma avremmo potuto vincere"

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo United: "E' un ottimo risultato. Avendo segnato un gol in trasferta è positivo, siamo contenti":

Importante non perdere?

"Soprattutto quando giochi fuori casa. Segnare in trasferta è cruciale ma non meritavamo nulla di meno. Avremmo anche potuto vincere, come già detto".