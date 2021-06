Milan, Tomori: "Vicini a vincere lo Scudetto, il prossimo anno proveremo a farlo"

Fikayo Tomori, da oggi ufficialmente un giocatore del Milan dopo il riscatto dal Chelsea da parte dei rossoneri, ha parlato degli obiettivi della prossima stagione in diretta sul canale Twitch del Milan: “Siamo arrivati in Champions e siamo felici, vogliamo dare continuità a questa cosa. Ma siamo al Milan, dobbiamo lottare per i trofei. Abbiamo finito la stagione al secondo posto, ora vogliamo vedere se riusciamo a colmare il gap e cercheremo di vincere il campionato. Cercheremo di fare una buona Champions League. Siamo andati vicini a vincere lo scudetto, adesso proveremo a farlo. Vogliamo fare anche un buon percorso in Coppa Italia”.