Milan, Tonali: "La sconfitta contro la Lazio non ha scalfito il nostro umore. Lo dimostreremo"

Sandro Tonali ai microfoni di DAZN: "L'umore è lo stesso di sempre, noi siamo il Milan e una sconfitta del genere come quella di domenica non ci abbatte. Il Milan è una grande squadra e lo dimostrerà come ha sempre fatto in campionato".

Ti piace giocare col campo bagnato, dove alla fine emerge chi ha la forza nelle gambe?: "Lo abbiamo visto poco quest'anno, ma è bello giocare sotto la pioggia, speriamo di poter giocare stasera".