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Milan, torna in gruppo Gabbia. Oggi allenamento per chi non ha giocato contro il Napoli
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Il Milan è tornato subito in campo dopo il ko contro il Napoli di ieri sera, ma solo con chi ieri sera ha giocato poco o niente: Quindi con Loftus-Cheek, Athekame, Leao, Pulisic, Gimenez, Terracciano, Torriani, Jashari, Estupinan, Odogu e Ricci. Giorno di riposo per gli altri.
Da segnalare anche il rientro in gruppo di Matteo Gabbia, un'arma ulteriore per Allegri in vista delle ultime sette gare di campionato, dove i rossoneri si metteranno a caccia del secondo posto perso proprio ieri.
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