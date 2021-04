Milan, trattativa avviata con Hysaj ma non è da escludere il rinnovo in extremis col Napoli

Secondo quanto riferito da Il Mattino, nonostante la trattativa ormai avviata con il Milan, Hysaj potrebbe anche rinnovare in extremis il proprio contratto con il Napoli. Sono poche le chance che ciò possa accadere, ma le porte non sono definitivamente chiuse come accaduto invece per Maksimovic che sicuramente a fine anno lascerà gli azzurri.