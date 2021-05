Milan, tutto dipende dalla Champions: da Tomori a Diaz, quanto pesa l'Europa sulle conferme

Il Milan insegue la Champions League, e dalla qualificazione dipenderà il futuro del club rossonero. Anche a livello di singoli. Detto che la situazione principe è ovviamente quella di Gianluigi Donnarumma, altri due nomi caldi sono quelli di Fikayo Tomori e Brahim Diaz. Fa il punto La Gazzetta dello Sport: il Milan riscatterebbe il difensore centrale dal Chelsea anche senza Champions, nonostante i costi siano alti. C’è da capire cosa vorrà fare l’inglese, ma a Milanello è stato trattato subito da titolare e per il club a livello tecnico confermarlo è una priorità. Non lo stesso vale per lo spagnolo, che senza Champions potrebbe essere tentato dal ritorno al Real Madrid, dove però sarebbe una sicura riserva. Un altro anno di prestito potrebbe essere una soluzione per tutti secondo la rosea: anche per questo però si dovrebbe capire se il Diavolo giocherà nella massima competizione continentale l’anno prossimo.