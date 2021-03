Milan, una parte del prossimo tesoretto può arrivare da Laxalt: Celtic convinto di riscattarlo

vedi letture

In casa Milan si comincia già a fare qualche conto in vista della prossima stagione. Tra chi è in prestito lontano da Milano e potrebbe lasciare definitivamente il capoluogo lombardo c'è Diego Laxalt: l'uruguayano sembrerebbe aver convinto il Celtic, e anche se tra i due club in queste ore si sono susseguite discussioni per un possibile sconto sul riscatto, potrebbe provare davvero ad acquistarlo a titolo definitivo. Lo riferisce Tuttosport.