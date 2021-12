Milan, vivo l'Interesse di Manchester United e Tottenham per Kessie

Franck Kessie lascerà molto probabilmente il Milan al termine di questa stagione. L'ivoriano, in scadenza di contratto nel 2022, è seguito da diversi club in Premier League e la distanza per il suo rinnovo con i rossoneri ha fatto gola ad alcuni top team. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, sul giocatore sarebbe vivo l'interesse del Manchester United ma anche del Tottenham di Antonio Conte