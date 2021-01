Milan, Zaccagni nei pensieri rossoneri se non rinnova Calhanoglu

Nei pensieri del Milan c’è sempre più Mattia Zaccagni. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Verona ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è già entrato nel mirino di Lazio e Roma. Il Milan non ha ancora intavolato una trattativa con il club di Setti, ma il giocatore piace molto ai rossoneri, soprattutto se - scrive la rosea - le trattative per il rinnovo di Hakan Calhanoglu non dovessero portare ad un accordo.