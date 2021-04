Milinkovic-Savic all'ultimo respiro: Lazio in vantaggio al 91' contro il Verona

La Lazio si porta in vantaggio in pieno recupero contro il Verona: il gol è di Milinkovic-Savic, che ha torreggiato sullo spiovente dalla sinistra di Radu. Uno a zero fondamentale per gli uomini di Inzaghi, Hellas beffato a poco più d centoventi secondi dal fischio finale.