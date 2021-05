Milinkovic-Savic carico per lo sprint finale della Lazio. E il Real Madrid prepara l'offerta

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Sergej Milinkovic-Savic e spiega per il serbo iniziano a rincorrersi nuovi rumors. Stavolta dalla Spagna, col Real Madrid interessato al giocatore e pronto a un'offerta importante per portarlo in Spagna. Intanto è diventato il nuovo uomo assist della formazione di Inzaghi, a quota 9, e domani è pronto alla sfida contro la Fiorentina.