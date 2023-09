Milito: "Inter, i cambi iniziali non mi hanno convinto. Thuram doveva giocare"

L'ex attaccante dell'Inter, Diego Milito, ai microfoni di Prime Video, ha commentato il pareggio dei nerazzurri all'esordio in Champions League contro la Real Sociedad, con i nerazzurri in difficoltà per larghi tratti della partita fino alla rete di Lautaro Martinez all'87': "Ci aspettavamo un altro approccio da parte della squadra di Simone Inzaghi. Avevamo detto prima della gara che serviva quello giusto, ma dobbiamo dare i meriti alla Real Sociedad. Magari l'Inter ha pagato qualche assenza dall'inizio".

Può aver pesato la stanchezza tra gli impegni dei nazionali e il derby di sabato scorso?

"Tanti viaggi tra Nazionale e ultime partite, l'Inter ha patito questo e dopo il derby avere le energie per giocare ad alti livelli non è facile".

Convinto delle scelte di Inzaghi dall'inizio? Tanti giocatori che avevano fatto bene nel derby sono stati lasciati fuori.

"I cambi non mi convincono, quando un giocatore è in salute, come Thuram, deve giocare e penso dovesse continuare a scendere in campo dall'inizio, così come Dimarco. Questa però è una mia opinione, Inzaghi ha dei dati certi".