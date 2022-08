Miretti rientra alla Juventus. Ora il futuro: in prestito in A o nelle rotazioni di Allegri?

Fabio Miretti è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri e della Juventus e ora, spiega Gazzetta.it, per i bianconeri è l'ora di decidere il futuro del giovane talento. Per il quale sono arrivate molte richieste di prestito in A (dal Monza, che potrebbe valutare anche Rovella a fine mercato, alla Cremonese) ma i bianconeri hanno preso tempo perché potrebbero invece trattenerlo a disposizione di Allegri, per farlo rientrare nelle rotazioni del reparto mediano.