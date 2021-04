Mirkovic, doppio ex Atalanta-Juve: "La Dea può battere la Vecchia Signora, ormai è una big"

Zoran Mirkovic, doppio ex di Atalanta e Juventus, ha presentato così al Corriere di Bergamo il big match di oggi tra nerazzurri e bianconeri: "L’Atalanta è una buonissima squadra, mi piace perché gioca tutte le partite per vincere e le sfide fino ad oggi disputate lo dimostrano. Pronostico? I nerazzurri hanno dimostrato di potersela giocare contro tutti e, soprattutto, di poter vincere contro chiunque, non solo contro la Juventus. Poi certo, l’avversario d'affrontare è il club più importante del calcio italiano. Gasperini? Guida una grande squadra, perché di grande squadra si parla quando si tratta dell'Atalanta", le parole del serbo in vista del match delle ore 15.