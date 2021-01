Monchi a Sportitalia conferma: "Lavoriamo per Gomez, ma c’è ancora molta strada da fare"

Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha confermato ai microfoni di Sportitalia la trattativa incorso con l’Atalanta per Alejandro Gomez, che gli andalusi vorrebbero mettere a disposizione di Lopetegui nella seconda parte della stagione: “Ci stiamo lavorando, ma c’è ancora molta strada da fare”. Gli andalusi potrebbero sostituire Franco Vazquez, ex Palermo, con il Papu, e l'Atalanta per "direzionare" la cessione del capitano nerazzurro verso l'estero potrebbe anche fare un piccolo sconto ai 10 chiesti per le squadre italiane.