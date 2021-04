Montella: "Ho voglia di allenare. Mi auguro che possa capitare una grande opportunità"

"Commisso è una persona con tanto entusiasmo, ha messo un bel capitale nella Fiorentina" Parole di Vincenzo Montella, ex tecnico viola, in un'anticipazione dell'intervista al Corriere dello Sport (l'integrale in uscita domani). "Sicuramente sono stati fatti degli errori per colpa dell’inesperienza. Mi piacerebbe lavorare con una società che abbia una visione di calcio simile alla mia. Ho voglia di allenare, mi auguro che possa capitare una grande opportunità”.