Monza-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri non rischia Immobile. Sensi trequartista nei brianzoli

vedi letture

In campo tra circa un'ora Monza e Lazio, avversarie all'U-Power Stadium nel ventottesimo turno di Serie A. Palladino, costretto a rinunciare a due pedine importanti come Izzo e Pessina (entrambi squalificati), schiera Caprari e Sensi a supporto dell'unica punta Petagna. Sarri non rischia Ciro Immobile: il centravanti ha smaltito le noie muscolari, ma non è in condizioni ottimali e partirà dalla panchina. Al suo posto, toccherà a Felipe Anderson agire da falso nove, nel tridente chiuso da Pedro e Zaccagni.

Ecco nel dettaglio le scelte dei due allenatori:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marí, Marlon; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna.

Allenatore: Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.