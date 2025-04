Monza-Napoli, i convocati di Nesta: indisponibili Izzo, D'Ambrosio e Keita Balde

L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha reso noti i nomi dei 25 convocati per la sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A contro il Napoli, in programma domani alle ore 18 all'U-Power Stadium. Questo l'elenco completo dei brianzoli:

Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza.

Difensori: Brorsson, Lekovic, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Palacios, Carboni.

Centrocampisti: Gagliardini, Akpa Akpro, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Bianco, Vignato, Ciurria, Kyriakopoulos.

Attaccanti: Caprari, Forson, Ganvoula, Petagna, Mota Carvalho, Martins.

Come arriva il Monza al big match col Napoli

Tre sconfitte consecutive, ultimo in classifica e ormai prossimo alla certa retrocessione in Serie B. Si presenta così il Monza per sfidare in casa il Napoli, una partita che a meno di clamorosi colpi di scena appare già segnata. In più Alessandro Nesta dovrà rinunciare anche a Izzo, Keita e Castrovilli. In difesa davanti al portiere Turati dunque dovrebbero giocare dall'inizio Pedro Pereira, Caldirola e Palacios. A centrocampo a sinistra torna Kyriakoupolus dopo il turno di squalifica, in mezzo Bianco e Zeroli. Buone chance di giocare da titolare anche per Akpa Akpro e Birindelli come esterno di destra. In avanti Mota sarà affiancato da Ganvoula. (da Monza, Luca Cilli)

Come arriva il Napoli

Due assenze pesanti in difesa, in ko in attacco e due rientri importanti. Antonio Conte per la sfida al Monza dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, con una scelta obbligata in difesa: la prima da titolare in campionato per Rafa Marin. Il tecnico ritrova invece Di Lorenzo e Anguissa, che riprenderanno i loro posti dopo la squalifica scontata contro l’Empoli. Difesa dunque con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Olivera esterni, Rrahmani e Rafa Marin centrali. A centrocampo c’è Lobotka in regia, con McTominay e Anguissa al centro. In attacco si ferma ancora Neres: con Lukaku al centro del tridente e con Politano a destra, sull’altra fascia al momento c'è l'ipotesi Spinazzola. (da Napoli, Arturo Minervini)