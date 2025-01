TMW Monza, non solo Fiorentina per lo spagnolo Pablo Mari. Interesse del Fenerbahce

Una grande partita per rilanciare le proprie quotazioni. Quella di Pablo Mari con la Fiorentina è stata una prestazione più che discreta, al netto dell'episodio prima concesso e poi ritirato per un presunto fallo da rigore su Sottil. La sostituzione a causa di un problema all'adduttore non toglie gli interessamenti di diverse squadre, anche dall'estero.

Perché nelle ultime ore c'è stato un sondaggio da parte del Fenerbahce per il calciatore. La situazione per ora sembra bloccata, perché i tre punti con la Fiorentina hanno acceso nuovamente una fiammella di speranza per la permanenza in Serie A dei brianzoli, messa alla dura prova dalle ultime settimane che non avevano portato vittorie né buone notizie. Così nelle prossime settimane, fino alla chiusura del mercato, verranno fatti dei ragionamenti sul suo futuro. C'è già gradimento per la destinazione viola, anche se l'ottimo rapporto con Galliani lo porterà a non forzare una eventuale cessione. Così molto dipenderà dai futuri risultati dei monzesi contro Bologna, Genoa e Hellas Verona.

L'ammissione dell'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, nelle scorse settimane alla domanda sulle discussioni con l'agente del difensore spagnolo. "Sto un po' parlando, vediamo cosa succede. Con i procuratori si parla in generale, questi poi sono i loro mesi per andare a caccia...".