Morata è a Torino. Ma per adesso ha ancora la maglia dell'Atletico Madrid

vedi letture

Ci siamo: l'Atletico Madrid è arrivato poco fa a Torino per l'amichevole delle 18 (su Sky Sport Uno in tv, aggiornamenti e approfondimenti su Tuttomercatoweb) alla Continassa con la Juventus. Coi Colchoneros è tornato in città anche Alvaro Morata: l'Atletico è disposto a far partire la punta solo a titolo definitivo per 35 milioni, ovvero la cifra che la società bianconera avrebbe dovuto pagare per riscattare il cartellino in base agli accordi stipulati nel 2020.

La Juventus chiede un nuovo prestito, magari con obbligo di riscatto, ma a cifre decisamente più basse. Difficile che si chiuda a titolo definitivo, sebbene sia il grande obiettivo di Massimiliano Allegri.