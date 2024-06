Morata e il futuro: "Voglio vincere con l'Atletico Madrid". Poi la sfida all'Italia: "Non vedo l'ora"

Torna a parlare Alvaro Morata, prossimo avversario dell'Italia con la maglia della Nazionale spagnola giovedì alle ore 21. Ai microfoni di La 1, l'attaccante iberico, nel mirino, come spesso accade, di alcuni club italiani, tra i quali la Roma e la Juventus. Il giocatore, contrariamente a quanto fatto alcuni giorni fa in un'intervista a Marca, si è detto non così certo di lasciare l'Atletico Madrid: "Ci sono molte cose che hanno il loro peso e che sono importanti. E poi io voglio vincere un titolo con l'Atletico Madrid".

Parole poi anche sull'Europeo, che lo ha visto protagonista all'esordio con il gol segnato contro la Croazia, con Morata che ha la testa rivolta verso la sfida contro gli azzurri, puniti in semifinale nel 2021 proprio all'Europeo, per il gol che portò le due squadre fino ai calci di rigore che poi videro trionfare la squadra dell'allora ct Roberto Mancini: "Mi sento pronto, ci stiamo allenando bene e con tanta voglia che arrivi questa partita. Io non vedo l'ora".

Infine il suo pensiero sulle critiche che molto spesso lo riguardano: "Non sono critiche, ma espressioni di odio e rabbia. Le critiche, quelle serie, le accetto perché sono un professionista e questo fa parte del gioco. A volte le condivido, altre volte no, però mi servono per migliorare".