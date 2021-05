Moratti indica il rinforzo giusto per l'Inter: "Kanté può avere lo stesso effetto di Sneijder"

Quale può essere il giocatore giusto per rinforzare l’Inter fresca di Scudetto? Massimo Moratti non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti di N’Golo Kanté e l’ha ribadita nell’intervista rilasciata oggi a Sky: “È un giocatore che ha tutte le qualità per dare ancora più forza all’Inter. Mi ricordo quando prendemmo Sneijder: avevamo una squadra fortissima, ma un giocatore che velocizzava il gioco ci mise in condizioni di avere una squadra eccezionale. Penso che avrebbe lo stesso effetto Kanté, anche se non voglio spingere in questa direzione perché sarebbe difficile. Parlo da tifoso”.

