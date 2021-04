Moratti torna all'Inter? L'ex presidente: "No, spero Zhang risolva i problemi brillantemente"

Intervenuto a Radio Marte, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato anche di alcuni retroscena di mercato legati all'Inter: "Hamsik e Lavezzi all'Inter? Branca era bravo e pure informato. Con Hamsik l'errore fu non prenderlo quando era al Brescia. Ci sono tanti giocatori bravi e non possiamo averli tutti. Quando andò a Napoli De Laurentiis mi disse chiaramente che non poteva fare l'operazione. Oggi all'Inter prenderei Kanté. Perché Orsato non arbitra più l'Inter? Sinceramente non ci avevo fatto caso e non so perché. E' un buon arbitro, forse gli faranno arbitrare l'ultima partita. Con il VAR è cambiato qualcosa? A volte mette in condizione di lasciare dubbi ma tante cose sono cambiate, gli arbitri sono più rilassati".

Moratti ha infine negato ogni possibilità di rientro nei quadri societari del club: "No, spero che Zhang risolva i problemi brillantemente".