Morelos alla Di Canio: ferma il gioco dopo il KO dell'avversario. Lukaku apprezza: "Che fair play"

vedi letture

Bel gesto di Alfredo Morelos, bomber del Glasgow Rangers e mattatore della vittoria sul Royal Antwerp in Europa League. A fine primo tempo, durante un’azione di attacco, l’avversario dell’attaccante colombiano, il difensore Jeremy Gelin, ha accusato un dolore al polpaccio, andando a terra e lasciandogli spazio per completare la propria offensiva. Il numero 20 degli scozzesi, anziché approfittare dell’infortunio e affondare verso l’area, ha fermato il gioco per consentire i soccorsi. Un gesto applaudito anche da Romelu Lukaku: il centravanti dell’Inter, nativo di Anversa, dove peraltro gioca suo fratello Jordan (in campo questa sera), ha applaudito il collega via Twitter.