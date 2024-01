Mou sulle note de "Il Gladiatore": "Sudore, sangue, lacrime, amoR". Il saluto alla Roma

La canzone de "Il Gladiatore", "Now we are Free", interpretata da Andrea Bocelli, e le parole: "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità". Jose Mourinho ha scelto Instagram per salutare ancora una volta il popolo giallorosso, dopo l'esonero della Roma arrivato nella mattinata di oggi.

Il comunicato della Roma dell'esonero.

"L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione".