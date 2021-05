Mourinho alla Roma: il sì nel faccia a faccia di Londra, prima della gara con lo United

Il Tempo oggi in edicola racconta come è maturata l'idea José Mourinho per la Roma e spiega che dopo l'esonero dal Tottenham è nata con forza l'ipotesi. Strada spianata e grande disponibilità dalla parte di Mou, l'ok definitivo è arrivato nel faccia a faccia del 27 aprile, a Londra, prima della sfida contro il Manchester United. Presenti anche Watts e Williamson oltre ai Friedkin, per trovare l'intesa totale e la fumata bianca.