Mourinho alla Roma, per Deportes Cuatro non è un affare: "Ha ingannato i dirigenti"

José Mourinho torna in Italia e e guiderà la Roma per le prossime tre stagioni. Una notizia arrivata all'improvviso, nella stessa giornata in cui il club giallorosso aveva annunciato la sua separazione con Paulo Fonseca al termine del campionato. In Spagna non sono propriamente convinti che si sia trattata di una buona mossa per i capitolini. Deportes Cuatro ci va giù pesantissimo e afferma che lo Special One sia riuscito a "ingannare" i Friedkin per ottenere un nuovo contratto molto importante.