Mourinho blocca la cessione di Borja Mayoral: lo spagnolo resta alla Roma

José Mourinho ieri si è detto felice di avere anche la soluzione Borja Mayoral per l'attacco, malgrado al momento si tratti di una terza scelta dopo Abraham e Shomurodov. L'agente Davide Lippi si era attivato per cercare una soluzione diversa per lo spagnolo, accostato alla Fiorentina tra le altre, ma la Roma ha bloccato tutto: il calciatore di proprietà del Real Madrid resterà all'ombra del Colosseo. A scriverlo è Il Tempo.