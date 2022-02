Mourinho e le critiche a Di Bello: niente conferenza stampa dopo l'intervista a Mediaset

vedi letture

L'allenatore della Roma José Mourinho non si presenterà in sala stampa dopo l'intervista a 'Mediaset'. Allo Special One non è piaciuta la gestione della partita da parte di Di Bello e, in particolar modo, la gestione dei cartellini. E l'ha esternato dopo la sconfitta per 2-0: "C'è stata una gestione dei cartellini fino al 70esimo e un'altra negli ultimi 20 minuti", ha detto.

Clicca QUI per l'intervista integrale di Mourinho a Mediaset