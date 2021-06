Mourinho e lo sport: "Dipendente da Formula Uno e tennis. Ma il cricket... non lo capisco"

Nel corso della sua intervista con James Corden durante il "Late Show", Josè Mourinho ha parlato anche del suo amore per lo sport: "Sono completamente assorbito, mi piacciono le Olimpiadi, sono dipendente dalla Formula Uno, dal tennis. C’è solo uno sport che non capisco ed è il cricket. Quando lavoravo per Sir Bobby Charlton, non riuscivo a capire perché amasse così tanto questo gioco", dice il nuovo allenatore della Roma.