Mourinho: "Sono una vittima di quello che ho fatto. A Manchester tre titoli non sono bastati"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico della Roma, Jose Mourinho ha parlato anche delle sue ultime esperienze: "Sono una vittima di quello che ho fatto e di come la gente mi guarda. Allo United ho vinto tre titoli, ma per come mi vedono gli altri è stato un disastro. Al Tottenham lo stesso, ho conquistato una finale che non mi hanno fatto giocare, ed è stato anche in quel caso un disastro. Tutti si aspettano tantissimo da me".